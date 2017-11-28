Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» со 100-летним юбилеем

17:28, 28 ноября 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил общественно-политическую газету «Псковская правда» со 100-летним юбилеем. Об этом сообщает передает корреспондент Псковского агентства информации с торжественного вечера, который проходит 28 ноября в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина.

Врио губернатора отметил, что «Псковская правда» - это летопись Псковской области. По его словам, судьба сотрудников вплетена в историю газеты и псковской журналистики. Михаил Ведерников пожелал сотрудникам издания профессиональных и личных успехов.

Напомним, 9 ноября 2017 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда».