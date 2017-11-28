Врио губернатора - Александру Братчикову: Времени на раскачку нет

17:31, 28 ноября 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу Александром Братчиковым, который 28 ноября был избран главой администрации города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Врио главы региона поздравил нового сити-менеджера с назначением, отметив, что результаты голосования показали, что все прошло демократично. «Я надеюсь, что ваш опыт работы в политике позволит учитывать интересы депутатского корпуса в своей работе и интересы избирателей. Нацелить же вас хочу больше на административно-хозяйственную деятельность, потому что проблем много, времени на раскачку нет, и я надеюсь, что мы с вами будем работать единой командой над повышением качества жизни и благосостояния жителей города Пскова», — сказал он.

«Задачи ясны», — сказал Александр Братчиков и поблагодарил Михаила Ведерникова за доверие. «Это наша победа. Вы, как руководитель региона, меня рекомендовали, вели беседы и с оппозицией, и с моими коллегами-однопартийцами», - добавил глава администрации города.

«Я насколько знаю, оппозиция вас поддержала. Это такой уникальный случай в политике города Пскова. Это на вас особую ответственность накладывает», — добавил Михаил Ведерников.

Напомним, сегодня на 3-ей сессии Псковской городской Думы состоялось голосование по выборам главы администрации города Пскова. 14 из 25 депутатов проголосовали за кандидатуру Александра Братчикова. Он вступит в должность с 5 декабря.

До этого времени Александру Братчикову предстоит сложить полномочия депутата Псковского областного Собрания, где он занимает пост председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а также оставить должность генерального директора ООО «ПсковАгроИнвест».