Консультирование по профилактике ВИЧ-инфекции стартовало в Псковской области

22:51, 28 ноября 2017, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области с 27 ноября по 8 декабря проводит консультирование граждан по профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С вопросами о первичных симптомах заболевания и факторах риска, а также о возможностях бесплатного обследования, тестирования на ВИЧ-инфекцию жители региона могут обращаться с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:

Управление Роспотребнадзора по Псковской области, отдел эпидемиологического надзора - 8(8112)664279, 8(8112)664729;

территориальный отдел в городе Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах - 88115337370, 88115336519;

территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах - 88115121594, 88115125401;

территориальный отдел в Островском. Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» - 88112662981.