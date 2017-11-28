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Общество

88 случаев острых кишечных инфекций зафиксированы в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрированы 88 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ), в том числе 22 - в городе Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах не превысила максимальных прогнозируемых уровней. 

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты ведомства выполнили 47 лабораторных (микробиологических) исследований воды, 6 проб оказались не соответствующими требованиям. Также проверены 534 смыва (2 не соответствуют требованиям) и 44 пищевых продукта.

Сотрудники управления составили 44 протокола об административных правонарушениях. Выдано 10 предписаний об устранении нарушений и 10 представлений.

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