88 случаев острых кишечных инфекций зафиксированы в Псковской области за неделю
За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрированы 88 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ), в том числе 22 - в городе Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах не превысила максимальных прогнозируемых уровней.
С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты ведомства выполнили 47 лабораторных (микробиологических) исследований воды, 6 проб оказались не соответствующими требованиям. Также проверены 534 смыва (2 не соответствуют требованиям) и 44 пищевых продукта.
Сотрудники управления составили 44 протокола об административных правонарушениях. Выдано 10 предписаний об устранении нарушений и 10 представлений.