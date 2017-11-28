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Общество

156 безбилетных пассажиров выявлены в псковских автобусах за год

С декабря 2016 года контролеры ГППО «Псковпассажиравтотранс» выявили в городских автобусах 156 безбилетных пассажиров. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, на рассмотрение в мировой суд направлены 119 протоколов об административном правонарушении. По 20 делам комитет прекратил производство. 72 безбилетных пассажиров суд признал виновными, они понесли наказание в виде штрафа. 

Государственный комитет Псковской области по транспорту напоминает жителям и гостям города Пскова о необходимости вовремя оплачивать свой проезд в городских и пригородных автобусах. Так, согласно пунктам 2.2, 2.3 Правил пользования пассажирскими автобусами городского, пригородного и междугородного сообщения, утвержденных приказом ГППО «Псковпассажиравтотранс» от 05.06.2015 № 1121, пассажир обязан заблаговременно готовиться к поездке в городском и пригородном общественном транспорте, при входе в автобус городского сообщения в течение одной остановки оплатить проезд и провоз багажа, в том числе и за проезд одной остановки, не ожидая требования кондуктора или водителя, и получить соответствующие билеты.

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