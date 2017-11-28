Ремонт двух мостов завершен в Порховском и Стругокрасненском районах
В рамках Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на период 2014-2020 годы» завершен капитальный ремонт моста через реку Кебь на км 5+740 дороги Цапелька - Новоселье - Струги Красные - Плюсса в Стругокрасненском районе, а также моста через ручей на км 1+962 дороги Порхов - Успенье в Порховском районе.
Капитальный ремонт первого моста осуществляла подрядная организация ООО «Строительная Компания «Балтийский берег», второго - ООО «Автомобильные дороги Пскова».
По результатам проведенных капитальных ремонтов с мостовых сооружений будет снято ограничение движения транспортных средств в неконтролируемом режиме (потоке), имеющих полную массу более 25 тонн. Искусственные сооружения отвечают всем современным нормативным требованиям.