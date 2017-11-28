«Псковагропромдорстрой» незаконно принял на работу бывшего сотрудника таможни
По результатам проведенной Псковской транспортной прокуратурой проверки исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции выявлен факт несоблюдения директором ООО «Псковагропромдорстрой» обязанности по уведомлению Псковской таможни в 10-дневный срок со дня приема на работу государственного служащего, ранее занимавшего должность в таможенном органе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В этой связи в отношении директора указанного общества возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.