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Спорт

532 лучников собрали Всероссийские соревнования в Великих Луках

532 лучника из 35 регионов приняли участие во Всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука в зале «Надежды России», которые состоялись с 22 по 25 ноября в городе Великие Луки в спорткомплексе «Стрелец». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в соревнованиях участвовали 22 великолукских спортсмена.

В личном первенстве четвертое место в стрельбе из классического лука занял представитель Псковской области Дмитрий Тарнаков. В командном первенстве  в стрельбе из блочного лука среди юниоров 1998-2000 годов рождения четвёртое место получили жители региона Иван Виноградов, Денис Голенищев, Никита Наумов, а среди юношей 2001-2004 годов рождения аналогичную медаль завоевали Егор Быстров, Игорь Николаев, Артём Андреев.

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