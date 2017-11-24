Великолукские гимнасты завоевали медали на Открытом первенстве Смоленской области

20:16, 28 ноября 2017, ПАИ

Великолучане завоевали медали на Открытом первенстве Смоленской области по спортивной гимнастике, которое состоялось 20-24 ноября в Смоленске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

В состязаниях участвовали около 200 гимнастов из Москвы, Смоленска, Калининграда, Фрязино, Подольска, Звенигорода, Витебска, Малаховки, Орла, Костромы и других регионов России. Великие Луки представили 11 обучающихся ДЮСШ № 1 «Атлетика». В различных упражнениях и программах они получили четыре первых места и по одному второму, третьему и четвёртому.

По программе мастера спорта в опорном прыжке и вольных упражнениях четвертое место заняла великолучанка Алина Харьковская (тренер Е. Кирюхина). По программе кандидата в мастера спорта первое место в вольных упражнениях, опорном прыжке, на бревне и третье место на брусьях завоевала Ирина Бахтова (тренеры Ю. Горбачкова, А. Горбачков и О. Ткачёва). Среди мальчиков по программе 1-го юношеского разряда победу одержал Александр Ступаков, вторым стал Владимир Кудров (тренер А. Горбачков)