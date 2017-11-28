0
15:44
Григорий Стороненков пообещал Александру Братчикову поддержку депутатов Псковской гордумы
15:17
Елена Полонская о назначении нового сити-менеджера: Голосование было полностью открытым и честным
14:56
Юрий Сорокин: Назначение Александра Братчикова - большая удача для жителей Пскова
14:41
31 место по итогам октября занял Михаил Ведерников в медиарейтинге глав регионов
13:10
Псков приобрёл очень хорошего сити-менеджера, уверен Андрей Козлов
13:02
Ради колясочника Федора Постнова псковские парламентарии сделали исключение в вопросе зарплат помощников депутатов
12:34
Калашников останется на посту сити-менеджера Пскова до 5 декабря
Еще новости
Политика

4-е заседание Великолукской гордумы пройдёт 29 ноября

29 ноября состоится очередное 4-е заседание Великолукской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

В проект повестки дня включены вопросы о внесении изменений и дополнений в решения «О бюджете муниципального образования «Город Великие Луки» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы в муниципальном образовании.

Также депутаты согласуют передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по улице К. Либкнехта, 7/1, рассмотрят вопрос об организации работы по патриотическому воспитанию в учреждениях образования и культуры.

Также планируется внести изменения в решения гордумы об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, предоставляемые Центром технического творчества, детским садом № 23 комбинированного вида, Центром развития ребенка — детским садом № 3, школой № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова, детской музыкальной школой № 1 имени М. П. Мусоргского и Детской школой искусств, а также Центром эстетического воспитания и Детской художественной школой имени А. А. Большакова. Кроме того, будут утверждены тарифы МУП «Лечебно-оздоровительный комплекс города Великие Луки».

В ходе сессии могут быть внесены изменения в Правила благоустройства территории муниципального образования, Правила землепользования и застройки города.

Депутаты заслушают вопросы о газификации города Великие Луки в 2017 году и перспективах на 2018-2019 годы и о регистрации фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Великолукской городской Думе шестого созыва.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Григорий Стороненков пообещал Александру Братчикову поддержку депутатов Псковской гордумы
28 ноября 2017
Григорий Стороненков пообещал Александру Братчикову поддержку депутатов Псковской гордумы 2
Елена Полонская о назначении нового сити-менеджера: Голосование было полностью открытым и честным
28 ноября 2017
Елена Полонская о назначении нового сити-менеджера: Голосование было полностью открытым и честным 2
Юрий Сорокин: Назначение Александра Братчикова - большая удача для жителей Пскова
28 ноября 2017
Юрий Сорокин: Назначение Александра Братчикова - большая удача для жителей Пскова
31 место по итогам октября занял Михаил Ведерников в медиарейтинге глав регионов
28 ноября 2017
31 место по итогам октября занял Михаил Ведерников в медиарейтинге глав регионов
Псков приобрёл очень хорошего сити-менеджера, уверен Андрей Козлов
28 ноября 2017
Псков приобрёл очень хорошего сити-менеджера, уверен Андрей Козлов 2
Ради колясочника Федора Постнова псковские парламентарии сделали исключение в вопросе зарплат помощников депутатов
28 ноября 2017
Ради колясочника Федора Постнова псковские парламентарии сделали исключение в вопросе зарплат помощников депутатов
Калашников останется на посту сити-менеджера Пскова до 5 декабря
28 ноября 2017
Калашников останется на посту сити-менеджера Пскова до 5 декабря
Александр Братчиков назначен главой администрации Пскова
28 ноября 2017
Александр Братчиков назначен главой администрации Пскова 6

Идет загрузка...