4-е заседание Великолукской гордумы пройдёт 29 ноября

20:40, 28 ноября 2017, ПАИ

29 ноября состоится очередное 4-е заседание Великолукской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В проект повестки дня включены вопросы о внесении изменений и дополнений в решения «О бюджете муниципального образования «Город Великие Луки» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы в муниципальном образовании.

Также депутаты согласуют передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по улице К. Либкнехта, 7/1, рассмотрят вопрос об организации работы по патриотическому воспитанию в учреждениях образования и культуры.

Также планируется внести изменения в решения гордумы об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, предоставляемые Центром технического творчества, детским садом № 23 комбинированного вида, Центром развития ребенка — детским садом № 3, школой № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова, детской музыкальной школой № 1 имени М. П. Мусоргского и Детской школой искусств, а также Центром эстетического воспитания и Детской художественной школой имени А. А. Большакова. Кроме того, будут утверждены тарифы МУП «Лечебно-оздоровительный комплекс города Великие Луки».

В ходе сессии могут быть внесены изменения в Правила благоустройства территории муниципального образования, Правила землепользования и застройки города.

Депутаты заслушают вопросы о газификации города Великие Луки в 2017 году и перспективах на 2018-2019 годы и о регистрации фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Великолукской городской Думе шестого созыва.