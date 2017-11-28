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Экономика

Михаил Ведерников провел бюджетную консультацию с руководителем фракции «Яблоко» в Псковской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников 28 ноября обсудил параметры проекта бюджета региона на 2018 год и плановый двухлетний период с единственным представителем фракции «Яблоко» в областном парламенте Львом Шлосбергом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в ходе встречи был поднят широкий круг вопросов, и на все из них народный избранник получил подробные ответы врио главы региона и его заместителей. Некоторые предложения и дополнения были взяты в проработку.

В частности, Лев Шлосберг посетовал на медленное продвижение очереди детей-сирот на получение собственного жилья. Первый заместитель губернатора Вера Емельянова согласилась, что проблема действительно существует, но никто из ребят не остается без внимания. В год для сирот приобретают порядка 150 квартир, очередникам областные власти оплачивают временное жилье.

Также руководитель фракции предложил изменить подходы к формированию межбюджетных отношений.

Напомним, первое чтение проекта бюджета Псковской области на 2018 год и плановый двухлетний период состоится 30 ноября на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов. Доходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,05 млрд рублей, расходы — 24,41 млрд рублей. Дефицит составит 2,1% от общего объема доходов бюджета, или 365 млн рублей. Государственный долг Псковской области будет постепенно сокращаться за счет реструктуризации долговых обязательств региона и замещения коммерческих кредитов бюджетными. Согласно прогнозам, к концу 2020 года он сократится на 10% до 86%.

В ближайшие два дня Михаил Ведерников встретится со всеми парламентскими фракциями. Затем работой над главным финансовым документом займется согласительная комиссия. Все это позволит при проработке документа учесть мнение всех заинтересованных сторон.

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