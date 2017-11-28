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Псковская теннисистка в составе сборной России отправилась на всемирные игры колясочников в Португалию

19-летняя спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Александра Васильева отправилась в португальский Вилариал де Санто-Антонио составе сборной России на всемирные игры колясочников под эгидой IWASF. Она будет выступать в одиночном разряде в настольном теннисе, сообщили Псковскому агентству информации в центре. 

Соревнования пройдут с 30 ноября по 6 декабря. В спортивной программе также будут стрельба из лука, атлетика, тхэквандо и плавание.

Тренер спортсменки Александр Мель отметил, что на этот старт в сборную приглашались, в основном, молодые спортсмены. 

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