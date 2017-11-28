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Спорт

Новые велосипеды получил псковский центр спортподготовки

В рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Псковской области на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, для отделения велоспорта Центра спортивной подготовки была осуществлена закупка 7 велосипедов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, в этом году псковские велосипедисты неоднократно показывали высокие результаты: принимали участие в Чемпионате Европы в Дании, занимали призовые места на Первенствах и Чемпионатах России, областных соревнованиях.

В 2018 году отделение велоспорта планирует не сбавлять обороты, показать высокие результаты на соревнованиях разных уровней. Приобретенные велосипеды должны помочь псковским спортсменам в достижении поставленных задач, считают в центре.

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