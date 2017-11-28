Александр Козловский подвёл итоги работы и составил план на будущее с жителями Себежского района

22:08, 28 ноября 2017, ПАИ

Очередная региональная неделя депутата Государственной думы Александра Козловского началась с Себежского района. На встрече с районным активом парламентарий подвел итоги уже проделанной работы и вместе с себежскими властями и общественностями составил план на будущее, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе парламентария.

Началась встреча с того, что директор Кузнецовской школы Наталья Гаврилова поблагодарила Александра Козловского за помощь, оказанную в приобретении парт. «Школьная мебель уже на месте, педколлектив, ученики и работники школы выражают вам искренние слова признательности», - отметила она и рассказала, что, помимо мебели, здание школы нуждается в ремонте. Проектная документация уже есть, сообщила директор школы и попросила депутата ускорить этот процесс. Александр Козловский пообещал обсудить этот вопрос в администрации области и оказать содействие.

Участники встречи подняли ряд других серьезных проблем. Так, руководство местного «Водоканала» заботит состояние водопроводных скважин в деревнях: населения там немного, собираемость небольшая, а содержать скважины дорого. «Нужно проводить химический анализ воды, это деньги, а денег нет», - посетовали себежане.

«А почему денег нет?» - поинтересовался Александр Козловский.

«Денег нет, потому что налоги не платятся, - считает глава района Леонид Курсенков. – В 40% организаций, особенно лесного хозяйства, люди часто работают без официального оформления. У нас есть лесозаготовительная фирма, где по бумагам числится один работник! Сетевые магазины платят своим сотрудникам по минимальной зарплате, это беда всего региона».

Депутат Госдумы подчеркнул, что тоже считает очень важным борьбу с «серыми» зарплатами: муниципалитет должен получать налоги, а сотрудники – быть уверенными в будущей пенсии и других социальных выплатах. Он также напомнил, что с 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен. «А как его повышать, если нечем платить?» - спросил один из представителей муниципальных предприятий.

«Так говорить нельзя. Если люди не могут прожить на зарплату, то зарплаты в муниципальных предприятиях нужно повышать, и не за счет сокращения работников, - подчеркнул Александр Козловский. – Есть сложности – давайте обсуждать, выходить на региональную власть. А если ничего не делать, то ничего не изменится».

В список своих задач парламентарий вписал и ремонт домов за счет средств ФКР – в Себеже при реализации этой программе столкнулись с определенными трудностями.

«Глобальный для нашего района вопрос – это лесозаготовительная деятельность: дороги просто убиты большегрузной техникой, дорожникам за каждым лесовозом пускать грейдер невозможно», - обратился к депутату глава района Леонид Курсенков. Другая «боль» районного руководства – так называемое «осветление полей»: пользуясь лазейкой в законодательстве, недобросовестные предприниматели берут земельный участок, якобы, под сельскохозяйственную деятельность и вырубают прилегающие леса, в том числе и ценные породы деревьев. «Поле осталось непаханым, а леса вокруг нет. Там, где раньше люди собирали грибы и ягоды, остался один валежник», - поделился Леонид Курсенков. Зато использовать для заготовки дров или продажи лес, поваленный ураганом, без конкурса нельзя, а пока идут все конкурсные процедуры, деревья просто сгнивают.

Все эти вопросы депутат взял себе на контроль, равно как и проблему, озвученную руководителем себежского филиала «Пскоавтотранса». «Предприятие несет большие убытки от подвоза школьников на всех маршрутах, - рассказала она. – Субсидий на покрытие этих убытков не хватает: нам платят 14 рублей 24 копейки за километр при реальном расходе в два раза больше. В итоге счет предприятия заблокирован, мы можем купить только ГСМ, ни на запчасти, ни на ремонт деньги потратить не можем, а на линию каждый день нужно выпускать 28 автобусов».

«Мы стараемся принимать меры, выплачиваем зарплату работникам, автобусы регулярно выезжают на линию, но в таком режиме работать сложно», - отметила директор себежского филиала. «Я подготовлю обращение на комитет по транспорту, будем разбираться в этой проблеме», - отреагировал Александр Козловский.

В завершение парламентарий напомнил участникам встречи, что почти все вопросы можно решить. Он привел пример с муниципальными аптеками, которые ему удалось вывести из-под действия 44-го федерального закона, что фактически спасло аптеки на селе. Кроме того, на этой неделе в Себежском районе решилась проблема связи в деревне Березка: долгие годы там не было стационарных телефонов и интернета, благодаря совместной работе депутата, муниципальной и региональной власти, ПАО «Ростелеком» теперь в Березке есть все современные телекоммуникационные услуги. Отдельно Александр Козловский напомнил про проекты партии «Единая Россия», такие, как «Городская среда», «Парки малых городов» и многие другие, в рамках которых можно существенно улучшить условия жизни люди. Сам депутат Госдумы курирует партийный проект «Локомотивы роста», направленный на развитие промышленности и укрепление частно-государственного партнерства. Одним из примеров такого успешного взаимодействия и стало открытие линии связи в себежской деревне Березка, причем, подчеркнул Александр Козловский, поскольку проблема связи остро стоит во многих районах, эта работа будет продолжаться.