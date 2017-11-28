Реализацию партийных проектов, уличное освещение и финансирование сельских школ обсудил депутат Госдумы с активом Пустошки

22:15, 28 ноября 2017, ПАИ

Реализацию партийных проектов, уличное освещение и финансирование сельских школ обсудил депутат Государственной Думы Александр Козловский с активом Пустошки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе парламентария.

«Человек болеет за дело душой», - так охарактеризовал Александра Козловского глава Пустошкинского района Юрий Жуков. По его словам, дел в районе накопилось немало, и одна из самых наболевших проблем – вопрос освещения федеральной трассы. Об этом говорили и многие депутаты районного собрания. «Трасса проходит через центр города, а освещения на территории развязки так и нет, хотя в других районах фонари стоят», - подчеркнул Юрий Жуков.

«Помню эту проблему, вы ее уже мне озвучивали, - ответил Александр Козловский. – Мы провели консультации, подготовили ряд обращений, но вопрос сложный. Будем подключать к нему второго депутата Госдумы от «Единой России» Александра Васильева, думаю, совместными усилиями сдвинем решение этой проблемы с мертвой точки».

По уже установленному освещению у руководства городского поселения также накопились вопросы. По словам властей, за электроэнергию, которая расходуется на освещение улиц, нужно платить, а суммы набегают немаленькие. «Все муниципалитеты страдают от недостатка средств, - пожаловался глава городского поселения Александр Тарбенок. - Шестая часть нашего бюджета уходит на освещение, денег не хватает, нужно пересмотреть систему лимитирования».

Александр Козловский рассказал, что во время встречи с врио губернатора Михаилом Ведерниковым они уделили большое внимание вопросам уличного освещения. «У главы региона есть предложение запустить в этой сфере новую программу, - поделился планами парламентарий. – Для экономии электричества - установить современные энергосберегающие светильники, причем стоимость оборудования будет включена в следующие платежи, то есть за счет экономии на свете будет погашаться стоимость самих фонарей. Я буду поддерживать эту программу, но и нормативами тоже надо заняться».

Отдельной темой стал разговор о реализации партийных проектов «Единой России» в Пустошкинском районе. Как пояснил глава района Юрий Жуков, первый этап программы «Городская среда» уже проведен, на следующий год и второй этап предусмотрена сумма в размере 1 млн 600 тыс. рублей.

«У вас же есть еще парк, я там был, почему бы не благоустроить его по программе «Парки малых городов»? – спросил депутат.

Выяснилось, что по ряду критериев Пустошка не смогла попасть в этот проект. Александр Козловский пообещал разобраться с этим вопросом, и, возможно, даже пересмотреть критерии на партийном уровне, чтобы муниципалитет тоже мог облагородить парк. «Единая Россия» дает реальную возможность сделать общественные территории лучше и красивее, и этой возможностью обязательно нужно пользоваться», - подчеркнул депутат.

Также он взял на контроль проблему малокомплектных сельских школ. «Мы знаем, что вы занимаетесь этим вопросом, отправляли документы, - отметил глава района. – Но проблема стоит остро, потому что существующие нормативы не позволяют нам качественно обеспечить образовательный процесс. Трех учителей на Забельскую школу недостаточно, чтобы она нормально функционировала. То же и по дополнительному образованию, и по культуре».

Нужно или пересматривать подушевое финансирование или менять нормативы, считает Юрий Жуков. «Мы, конечно, в этом году все вытянем, и зарплату выплатим, но это не решение вопроса, в следующем году он появится опять», - сказал он.

Эту проблему Александр Козловский будет обсуждать на региональном уровне с управлением образования администрации области, чтобы совместными усилиями найти выход из ситуации.

Кроме того, в ходе встречи участники проговорили с парламентариями еще ряд текущих вопросов, которые Александр Козловский также взял на свой контроль.