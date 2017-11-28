Снести гаражи и установить часовню попросили граждане Александра Козловского на приёме в Великих Луках

22:37, 28 ноября 2017, ПАИ

Депутат Государственной думы Александр Козловский в рамках региональной недели провел очередной прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия» в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе парламентария.

Так, великолучанка обратилась к нему с просьбой оказать содействие в сносе старых гаражей и освещении дороги. «Мы живем в районе Теплой Канавы, возвращаться с работы приходится уже затемно, а фонарей там нет, - поделилась она. – Александр Николаевич, только на вас вся надежда!» Обращаясь от лица жителей всего микрорайона, женщина попросила также разобраться с заброшенными гаражами, которые постепенно превращаются в свалку мусора – снести ненужные строения и благоустроить территорию.

«Отработаем этот вопрос с администрацией города», - сказал депутат, заметив, что нужно будет разобраться, действительно ли гаражи бесхозные.

Житель города пришел к парламентарию со своими предложениями, которые касаются самых разных сфер: например, утилизации стеклянных бутылок, привлечения молодежи на село и возрождения сельского хозяйства. Все они будут рассмотрены.

Председатель садоводческого товарищества в Лычевской волости обратился к Александру Козловскому от имени владельцев 47 участков, которые оказались в непростой ситуации. Участки им были выделены в середине 80-х годов, а в начале 80-х по этой территории был проложен трубопровод для нужд нефтебазы, и, как оказалось, 47 участков попали в охранную зону. Обнаружилось это спустя тридцать лет, и сейчас людей обязывают снести свои дачи и заплатить штрафы. Как пояснил заявитель, они обращались с этим вопросом суд, выиграли его, но арбитражный суд это решение отменил. Поэтому теперь за помощью садоводы обратились к депутату. Александр Козловский взял все бумаги по этому вопросу, пообещав внимательно разобраться в деле. «Вопрос сложный, но попробуем помочь», - отметил депутат.

Еще два обращения были связаны с историей Псковского края: автор книги о патриархе Тихоне Ольга Конеева подарила Александру Козловскому ее экземпляр и попросила помочь изданию дойти до читателей. Второй вопрос тоже касался возрождения духовности – Владимир Петров специально приехал из Куньинского района на прием к депутату, чтобы попросить помочь с установкой часовни. Александр Козловский отметил, что мере возможности постарается оказать содействие в этих «благих устремлениях».

Напомним, что кроме приемов, которые он регулярно проводит в общественных приемных «Единой России», в каждом районе Псковской области работает помощник депутата на общественных началах. Как рассказал Александр Козловский, это сделано для того, чтобы любой житель мог оперативно донести свой вопрос или проблему, не дожидаясь региональной недели. Общественные помощники регулярно передают обращения людей парламентарию, который принимает их в работу. Таким образом уже удалось решить ряд проблем, и работа в этом направлении будет продолжаться постоянно, подчеркнул депутат.