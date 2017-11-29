Депутат Госдумы оценил работы по проекту «Городская среда» в двух районах Псковской области

09:05, 29 ноября 2017, ПАИ

Депутат Госдумы Александр Васильев проинспектировал реализацию партийного проекта «Городская среда» в Великолукском и Локнянском районах. Встречи федерального координатора партпроекта с представителями власти, подрядчиков и местными жителями состоялись во время региональной недели 27-28 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения "Единой России".

Сначала А. Васильев посетил деревню Переслегино, где к реализации партийного проекта приступили в 2017 году. Глава Великолукского района Сергей Петров сообщил парламентарию, что принято решение направлять поступающие по проекту средства ежегодно в одно из четырех сельских поселений.

В свою очередь глава Переслегинской волости Ольга Васягина рассказала, что с учетом мнения сельских жителей было определено обновить центральную площадь деревни Переслегино и междворовую территорию двух многоквартирных домов. В первом случае установлено новое ограждение, скамейки, уложена тротуарная плитка, отремонтирован фонтан и обеспечено его водоснабжение, во втором - оборудованы две детские площадки, благоустроено место для парковки автомобилей.

Александр Васильев осмотрел объекты и одобрил проведенный объем работ. При этом он отметил, что останавливаться на достигнутом нельзя - нужно продолжать благоустройство и привлекать к делу местных жителей. «Люди должны чувствовать себя хозяевами в своем дворе, в своем поселке и знать, что их мнение важно и к нему прислушиваются», - подчеркнул депутат Госдумы.

Затем в администрации района он подробно рассказал о своей работе, в том числе по реализации партийного проекта «Городская среда», о дальнейших перспективах по его финансированию, которое будет продолжаться. «Программа направлена на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест, поэтому необходимо обеспечить общественный контроль за выделенными деньгами и включить в работу граждан», - сказал он и выслушал глав сельских поселений, которые обратились к нему с рядом просьб о содействии в решении проблемных вопросов.

В поселке Локня Александр Васильев обсудил участие района в партийном проекте «Городская среда» с руководителем муниципалитета Ниной Степановой. На встрече также присутствовали секретарь местного отделения партии Борис Дьяконов и руководитель местного исполнительного комитета Оксана Дакуко.

После этого парламентарий посетил дворы домов №№ 18 и 18а по улице Октябрьской и № 48 по улице Шарикова, общественную территорию около здания Культурно-досугового объединения на улице Первомайской, 48, где выполнен ремонт по партпроекту «Городская среда». Александр Васильев отметил хорошую работу подрядчиков во взаимодействии с администрацией муниципалитета.

Кроме того, он пообщался с депутатами районного Собрания, активом местного отделения «Единой России». В ходе этого диалога были подведены итоги реализации партпроекта в 2017 году и намечены перспективы на 2018-й.