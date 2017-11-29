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Политика

Россия намерена сократить число западных наблюдателей на выборах-2018

Россия планирует сократить число и полномочия западных наблюдателей на президентских выборах 2018 года в связи с антироссийской политикой Бельгии и США, пишет газета «Известия».

«США не допускают ни российских, ни каких-либо других наблюдателей на свои президентские и парламентские выборы. При всей нашей открытости и готовности к международному сотрудничеству не следует увлекаться приглашением тех, кто и так с утра до ночи, без перерыва на обед лезет в наши внутренние дела», — сказал сенатор Андрей Климов.

Вместе с тем число делегатов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Индия, Вьетнам, Республика Корея, Камбоджа, Филиппины), наоборот, собираются увеличить. Отбор наблюдателей из АТР будет проходить по критериям, сформулированным Россией: они должны уважать Конституцию, территориальную целостность и национальный суверенитет нашей страны. 

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