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Спорт

Тренеров предлагается увольнять за допинг спортсменов

Поправки в антидопинговое законодательство планируется распространить не только на тренеров, но также на инструкторов, врачей и другой персонал, взаимодействующий со спортсменом. Об этом говорится во внесенном на рассмотрение Госдумы законопроекте, второе чтение которого назначено уже на начало декабря, пишет газета «Известия».

Внести изменения в закон «О физической культуре и спорте в РФ» предложили депутаты от ЛДПР в сентябре 2017 года. Нововведения поддержали профильный комитет, парламентарии из других фракций и Минспорт.

В поправках предлагается отстранять от работы весь персонал, обслуживавший уличенного в употреблении запрещенных препаратов спортсмена, даже если факт манипуляций с допингом будет установлен даже вне соревновательного периода.

Кроме того, законопроект предусматривает создание системы аттестации тренеров, в том числе сборных команд России. Предусмотрено три ее категории: вторая, первая и высшая. Критерии, по которым будет проводиться аттестация, утвердит Минспорту. 

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