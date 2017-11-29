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Штраф в 45 тысяч заплатит за липовые бумаги о ремонтах дорог экс-глава администрации Печорского района
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Штраф в 45 тысяч заплатит за липовые бумаги о ремонтах дорог экс-глава администрации Печорского района

Бывший глава администрации Печорского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в 2013 – 2015 годах мужчина являлся должностным лицом органа местного самоуправления. Для поднятия своего авторитета и создания видимости соответствия занимаемой должности перед Собранием депутатов Печорского района, достоверно зная о невыполнении подрядчиком работ по капитальному ремонту улицы Юрьевской, площади Свободы, площади Октябрьской, улицы Фабричной, улицы Рабочей, Соборной площади Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря, подписал документы, в которые были внесены не соответствующие действительности заведомо ложные сведения. В частности, в документах говорилось о якобы выполненных работах по капитальному ремонту указанных объектов на сумму не менее 15 млн рублей, которые были незаконно перечислены подрядчику.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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