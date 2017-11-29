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Нарушения в сфере закупок выявлены в Пушкиногорском районе

Прокуратура Пушкиногорского района выявила нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в конкурсной документации городского поселения «Пушкиногорье» отсутствовали обязательные условия о сроках и приемке оказанных услуг для муниципальных нужд, что позволяло длительное время исполнителю не выполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенного контракта.

В этой связи в отношении главы администрации городского поселения было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) Постановлением УФАС России по Псковской области должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

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