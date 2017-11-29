Псковские легкоатлеты приняли участие в соревнованиях в Витебске
Псковские легкоатлеты приняли участие в открытых областных соревнованиях памяти заслуженного тренера БССР Беленького С. В. в Витебске (Белоруссия), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».
Соревнования проходили среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Псков представили 15 легкоатлетов из ДЮСШ «Надежда» и ДООСЦ «Юность». Всего в состязании приняли участие 250 спортсменов.
По итогам соревнований псковичи заняли следующие призовые места. Елизавета Никитина одержала победу в беге на 60 м, на третьем месте в этой категории - Дарья Андреева. Дарья Андреева также показала второй результат в зачете по прыжкам в длину. Ксения Ковякова заняла 3 место в беге на 3000 м, Арина Семёнова заняла 3 место в беге на 400 и 800 м, Вероника Веселова стала лучшей в тройном прыжке и заняла 3 место в прыжках в высоту. Лучшей в прыжках в высоту стала Настя Ершова. Ирина Петрова оказалась на 2 месте в толкании ядра, Екатерина Филонова заняла 3 место в тройном прыжке и в беге на 60 метров с барьером, а лучший результат в беге на 60 метров с барьером показал Владислав Петров Владислав. В копилке псковской команды также победа Артура Богачева в прыжках в высоту и 2 место в беге на 60 м.