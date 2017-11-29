Километровую свалку обнаружили активисты ОНФ в Псковском районе

10:21, 29 ноября 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в ходе рейда в Псковский район в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» обнаружили вблизи деревни Серебрянник несанкционированную свалку мусора длиной в 1 километр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Информация об этой свалке появилась на интерактивной карте свалок проекта Народного фронта. Мы выехали по указанному адресу и увидели протяженную мусорную свалку неподалеку от деревни Серебрянник в Псковском районе. Лента из мусорных куч тянется вдоль дороги по обеим обочинам на расстоянии примерно 1 км. В некоторых местах видно, что кучи мусора сформированные, выгрузка производится из автомобилей. Эту свалку можно назвать проблемой районного масштаба. Объем мусора соизмерим с вместимостью десятков грузовиков. Морфология мусора разнообразная – это битое стекло, пластик, бытовые отходы в мусорных пакетах, разнообразный строительный мусор – куски бетона, оконных рам, дверей, а также сломанная мебель», – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

В ходе рейда в Псковский район общественники также побывали у поселка Середка. В региональное отделение Народного фронта поступил сигнал от местных жителей о том, что несанкционированная свалка мусора находится за зданием торфяного завода. «Мы увидели свалку, состоящую из локальных куч мусора размером в два футбольных поля. В кучах бытовой мусор, ветошь, отходы бумажной и пластиковой упаковки, фрагменты старой мебели и бытовой техники, строительный мусор», – пояснил Елизаров.

Общественники направят обращение в контрольно-надзорные органы и главе Псковского района о необходимости принятия мер по ликвидации выявленных несанкционированных свалок мусора.

С начала года количество незаконных мусорных объектов на территории Псковской области сократилось в два раза. За девять месяцев реализации проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» из 160 несанкционированных свалок, отмеченных на интерактивной карте свалок, 79 ликвидированы благодаря активному взаимодействию общества и власти.