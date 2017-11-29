Пробежка с олимпийской чемпионкой состоится в Пскове 2 декабря

10:30, 29 ноября 2017, ПАИ

2 декабря в Пскове состоится пробежка с чемпионом. Как сообщил Псковскому агентству информации создатель движения «PRO SPORT» Александр Кузьмин, этим мероприятием закроется псковский беговой сезон, так как после выпадет снег.

В субботу олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх пробежит вместе с псковичами по Финскому парку. Также запланирован мастер-класс, фотосессия и флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Начало мероприятия запланировано на 11-12 часов.

«Это моя давняя идея, но всегда по каким-то причинам не получалось», - рассказал Александр Кузьмин. Он отметил, что данное мероприятие пройдёт при поддержке администрации Псковской области. «Очень круто, что наши власти поддерживают спорт», - отметил создатель движения «PRO SPORT».

Александр Кузьмин добавил, что на 2018 год у него также есть множество идей.