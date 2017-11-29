0
09:39
Штраф в 45 тысяч заплатит за липовые бумаги о ремонтах дорог экс-глава администрации Печорского района
22:05
Стас Михайлов о «заминировавших» Псковскую филармонию «телефонных террористах»: Надеюсь, Бог этих людей рассудит (ВИДЕО)
20:22
Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
11:55
В Пскове погиб восьмиклассник
16:26
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове
15:51
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
22:07
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
Еще новости
Происшествия

Прокуратура требует оплатить лекарства для жителя Палкинского района

Мировой судья судебного участка №38 города Пскова удовлетворил исковое заявление прокурора Палкинского района в интересах местного жителя к Государственному комитету Псковской области по здравоохранению и фармации о взыскании денежных средств в счет убытков, связанных  с приобретением лекарственных препаратов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, мужчина, обратившийся за защитой своих прав, - инвалид III группы, он был подвергнут воздействию радиации вследствие чернобыльской аварии. Больной не был обеспечен в соответствии с рецептом лекарственным препаратом в связи с его отсутствием в аптечном учреждении и на складе ГППО «Фармация». В связи с угрозой здоровью ввиду своевременного неполучения лекарства гражданин вынужден был приобрести лекарство за собственный счёт.

В прокуратуре отметили, что согласно перечню групп населения и категорий заболеваний, утвержденному постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» для граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, лекарственные средства отпускаются бесплатно по рецептам врачей.

В связи с выявленными нарушениями прокурором Палкинского района в интересах гражданина направила исковое заявление в суд с требованием возместить убытки, связанные с приобретением лекарственных препаратов. Суд его удовлетворил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Штраф в 45 тысяч заплатит за липовые бумаги о ремонтах дорог экс-глава администрации Печорского района
29 ноября 2017
Штраф в 45 тысяч заплатит за липовые бумаги о ремонтах дорог экс-глава администрации Печорского района
Стас Михайлов о «заминировавших» Псковскую филармонию «телефонных террористах»: Надеюсь, Бог этих людей рассудит (ВИДЕО)
27 ноября 2017
Стас Михайлов о «заминировавших» Псковскую филармонию «телефонных террористах»: Надеюсь, Бог этих людей рассудит (ВИДЕО)
Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
27 ноября 2017
Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
В Пскове погиб восьмиклассник
23 ноября 2017
В Пскове погиб восьмиклассник 10
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове
21 ноября 2017
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове 3
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
21 ноября 2017
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия 2
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
20 ноября 2017
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
20 ноября 2017
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода

Идет загрузка...