Прокуратура требует оплатить лекарства для жителя Палкинского района

10:08, 29 ноября 2017, ПАИ

Мировой судья судебного участка №38 города Пскова удовлетворил исковое заявление прокурора Палкинского района в интересах местного жителя к Государственному комитету Псковской области по здравоохранению и фармации о взыскании денежных средств в счет убытков, связанных с приобретением лекарственных препаратов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, мужчина, обратившийся за защитой своих прав, - инвалид III группы, он был подвергнут воздействию радиации вследствие чернобыльской аварии. Больной не был обеспечен в соответствии с рецептом лекарственным препаратом в связи с его отсутствием в аптечном учреждении и на складе ГППО «Фармация». В связи с угрозой здоровью ввиду своевременного неполучения лекарства гражданин вынужден был приобрести лекарство за собственный счёт.

В прокуратуре отметили, что согласно перечню групп населения и категорий заболеваний, утвержденному постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» для граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, лекарственные средства отпускаются бесплатно по рецептам врачей.

В связи с выявленными нарушениями прокурором Палкинского района в интересах гражданина направила исковое заявление в суд с требованием возместить убытки, связанные с приобретением лекарственных препаратов. Суд его удовлетворил.