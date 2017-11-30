Кто украл Новый год?

17:54, 30 ноября 2017, ПАИ

Хэллоуин скрылся за поворотом, отшумела «чёрная пятница», пролетел киберпонедельник, перед нами декабрь и ёлки. Традиционно в Америке и Европе, где Рождество, как известно, отмечается 25 декабря, подготовка к праздникам стартует практически сразу после Дня всех святых (1 ноября), а к Дню благодарения (четвёртый четверг ноября) праздничный сезон набирает полную силу и длится до самого Нового года. В городах включают яркую иллюминацию, мэры и бургомистры зажигают рождественские деревья, на центральных площадях появляются мини-ярмарки с глинтвейном, пончиками и сладким миндалём.

В России, где праздничный сезон, по календарю начинается на неделю позже, за полтора месяца до Нового года тоже принялись зажигать ёлки, украшать витрины и завозить китайских снеговиков. «Готовь новогодний корпоратив осенью, а то потом без столика останешься», - услышала я от одной из коллег. Выбирать место для праздничного фуршета в октябре, когда за окном едва облетели листья, — теперь новый тренд. Вот и ёлку в Пскове зажигают всё раньше и раньше. Заранее создают у граждан праздничное настроение, видимо, отвлекая от неубранных улиц, отвратительных дорог, разбитых тротуаров и непростого финансового положения.

Например, в 2006 году ёлку в Пскове установили и зажгли аккурат к католическому Рождеству, в 2014 году — 22 декабря, в 2015 — 16 декабря, в 2016 году — 11 декабря. В этом году, если верить данным сайта госзакупок, вся новогодняя иллюминация должна появиться в Пскове до 18 декабря, а гирлянда «Ну, погоди!» на центральной ёлке - до 8 декабря. Замечаете тенденцию?

Но соседний Петербург мы пока не переплюнули. Первая «частная» ёлка у одного из гипермаркетов установлена там уже 28 октября, официальная, впрочем, не заставила себя долго ждать и уже 12 ноября зажглась на площади у Финляндского вокзала.

Что в этом плохого спросите вы? И будете правы. Плохого ничего. Сплошное новогоднее настроение, зимняя сказка, скромные радости маркетологов. Ведь чем раньше начинается праздничный ажиотаж, тем больше траты на подготовку к праздникам. Ну, и, конечно, расчёт на то, чтобы занять головы горожан не думами о судьбах Родины, а предновогодней суетой.

А что делать, если посреди всей этой мишуры вам хочется только тишины и покоя? Новый год вы бы вообще с удовольствием проспали, но надо держать лицо, совершать набеги на магазины, выбирать подарки и активно праздновать, а тут ещё ёлки, которые за месяц до праздника становятся привычной деталью городского интерьера и перестают приносить радость. Внутри перегорает механизм, ответственный за то самое новогоднее чудо. Этому есть объяснение от психологов: люди не могут долго испытывать одну и ту же эмоцию, организму приходится отдыхать апатией. Американцы для такого состояния даже название специальное придумали «holiday blues», то есть «предпраздничный синдром». Откуда он берется и как с ним справится?

Причины предновогоднего приступа мизантропии банальны. Псковский психолог-консультант Руслана Скородумова рассказала об основных.

Преддверие Нового года — время доделывания дел и сумасшедшего темпа жизни. Кажется, что именно в декабре на полную катушку начинает работать закон Мерфи «Если неприятность может произойти, она случается» и закон кучи Бебина «События происходят чаще всего там, где их и без того много». Всё это чрезвычайно энергозатратно и быстро выматывает. Кажется, что так много необходимо успеть, что не знаешь за что хвататься. Тут уж не до веселья. Поспать бы лишний час.

Ещё и ожидания от праздников не оправдываются год за годом, а подведение итогов бывает весьма безрадостным. Мы так устроены, что помним в основном то чего, не достигли, поэтому, зачастую необоснованно, считаем себя неудачниками, злимся на обстоятельства, отмечает психолог.

Необходимость выбирать подарки, гору подарков, вечный вопрос «что подарить», вынужденные обязательные презенты, покупки в последний момент, а значит лишняя нервотрёпка.

Вишенкой на торте апатии становятся денежные траты. Праздничный стол накрой, вечерний наряд купи, подарки подари. Надо вписаться в бюджет. Это настоящее искусство, которое даётся нелегко.

Руслана Скородумова предлагает немного притормозить, сесть и от руки написать, как бы вы хотели, чтобы прошли праздники, чего вы ждёте от окружающих. «Написать нужно обязательно, работа с текстом помогает анализировать происходящее, структурировать события. Кстати, не забудьте сообщить окружающим о ваших ожиданиях», - напоминает психолог.

Также лучше составить план на праздники: что и когда вам необходимо сделать. Подумайте, кто и как сможет вам помочь. Наконец, воспользуйтесь уловками муниципальных властей: украсьте рабочее место, дом, добавьте ярких красок. Слушайте новогоднюю музыку, смотрите новогодние фильмы, новогодние ароматы также поспособствуют появлению нужного настроения, придумайте новогодние традиции. Например, 23 и 24 декабря всей семьёй сходите на ярмарку подарков ручной работы «ART-ель».

Составьте список желаний на будущий год, чтобы потом, подводя итоги, видеть, как много вы сделали, скольких успехов добились. Планирование приводит в порядок мысли и снимает тревожность, убеждена Руслана Скородумова.

А можно просто честно признаться себе и окружающим: я не хочу веселиться. Вы имеете право на депрессию. Не притворяйтесь, повесьте табличку «Не беспокоить до февраля» и отдыхайте так, как хотите вы, а не «как положено» или «как всегда».