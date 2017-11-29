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Более 5 тонн дизтоплива слили девять псковичей из тепловозов

В Пскове в течение 2017 года из топливной системы тепловозов  были похищены более 5 тонн  дизельного топлива. Ущерб превысил 123 тыс. рублей, сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-службе  Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Сотрудниками Управления по борьбе с преступными посягательствами на грузы УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нефтепродукты» выявили жителей Пскова, которые систематически сливали дизтопливо из баков тепловозов.  Подозреваются в совершении преступлений 9 псковичей в возрасте от 32-х до 50 лет,  которые с корыстной целью, вступили в противоправный сговор.

Регулярно, находясь на рабочем месте, систематически при помощи шлангов, перекачивали дизельное топливо в 30-ти литровые канистры из топливной системы тепловозов, прибывших для производства технического обслуживания. Только за один раз злоумышленникам удавалось за 20 минут противоправного деяния похищать 500 – 700 литров. С целью незаконного обогащения они реализовывали похищенное топливо среди друзей, знакомых и иных лиц, а также использовали его для эксплуатации личных авто. Все задержанные – работники подрядной организации по техническому обслуживанию локомотивов, один из них судим за кражи чужого имущества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время следственная часть Следственного Управления УТ МВД России по СЗФО  в отношении злоумышленников возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. 

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