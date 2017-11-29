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22-летний пскович подозревается в серии интернет-мошенничеств

В Псковской области задержан молодой человек, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении жителей нескольких регионов страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 22-летний безработный пскович в период с мая по октябрь создавал в одной из социальных сетей  страницы, на которых размещал объявления о продаже одежды, в том числе детской. Страницы пскович создавал под различными именами. Товар он предлагал со скидкой и требовал от клиентов предоплату. После получения денег прекращал все контакты с обманутыми людьми.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска  УМВД России по Псковской области, подозреваемый в совершении данных преступных деяний был установлен. По имеющимся данным, его жертвами  стали восемь граждан, преимущественно женщины. Среди потерпевших – жители Санкт-Петербурга, Липецка, Твери, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Башкортостан, Псковской области.

В настоящее время по  всем фактам мошенничества  возбуждены уголовные дела. Ведется дознание. Причиненный злоумышленником ущерб устанавливается. В ходе следствия устанавливается причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям.

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