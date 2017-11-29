«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове

13:20, 29 ноября 2017, ПАИ

Результаты испытаний проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых дорог в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе общественного движения «Убитые дороги».

22 ноября специалисты дорожного испытательного Центра из Санкт-Петербурга провели отбор проб асфальта на нескольких улицах города. Проверка инициирована прокуратурой Пскова по обращению депутата Государственной Думы РФ Александра Васильева. За процедурой наблюдали представители прокуратуры Пскова, движения «Убитые дороги», Управления городского хозяйства администрации Пскова и подрядных организаций.

Были взяты пробы на улице улица Вокзальной (от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого), улице Индустриальной (от путепровода у завода зубчатых колёс до улицы Новаторов), на Ольгинском и Советском мостах.

«Выбор именно на эти объекты пал не случайно – именно здесь в октябре этого года активисты «Убитых дорог» и жители Пскова могли наблюдать работы по укладке асфальта в дождь и при низких температурах. Активисты движения обратились в УГХ с предложением провести независимую оценку качества этих работ, однако тогда в управлении запретили брать пробы на мостах. Вместе с тем УГХ все-таки провело отбор проб, в том числе и на мостах, и их дальнейшее испытание лабораторией госкомитета по транспорту Псковской области. Результаты оказались положительными. Для объективности оценки было принято решение обратиться в прокуратуру региона с просьбой инициировать независимую проверку, которая в итоге и состоялась 22 ноября», - пояснили в пресс-службе.

По результатам лабораторных испытаний получены следующие результаты: на улице Вокзальной, где работы выполняло ООО «ДСУ-125», сцепление между слоями, толщина и коэффициент уплотнения верхнего слоя покрытия всех отобранных проб соответствует требованиям, зерновой состав и водонасыщение кернов из верхнего слоя покрытия соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013. По результатам замеров геометрических параметров установлено, что фактическая площадь верхнего слоя покрытия (с учетом дополнительно заасфальтированного участка улицы Льва Толстого от улицы Вокзальной в сторону улицы Николая Коротаева), соответствует требованиям муниципального контракта.

На улицы Индустриальной, где работы выполняла та же подрядная организация, одна из трех проб не соответствует требованиям по коэффициенту уплотнения. Также одна из проб не прошла испытания по зерновому составу. При этом вопросов к сцеплению между слоями, толщине верхнего слоя покрытия и водонасыщению всех отобранных проб у экспертов не возникло. Площадь заасфальтированного участка соответствует требованиям муниципального контракта.

На Ольгинском мосту одна из проб не прошла по зерновому составу в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-2013. Также эксперты установили, что фактическая площадь верхнего слоя покрытия составляет 3907,05 кв. м., что на 326,65 кв. м. меньше, чем требуется по муниципальному контракту. Сцепление между слоями, толщина, коэффициент уплотнения верхнего слоя покрытия и водонасыщение соответствует требованиям нормативов.

Асфальт из пробы на Советском мосту не соответствует требованиям по коэффициенту уплотнения. Сцепление между слоями и толщина верхнего слоя покрытия пробы, водонасыщение кернов из верхнего слоя покрытия отвечают нормативным требованиям. Замеры геометрических параметров показали, что фактическая площадь верхнего слоя покрытия составляет 898,13 кв. м., что на 202,13 кв. м. превышает требования муниципального контракта.

Таким образом, общая фактическая площадь нового покрытия на Ольгинском и Советском мостах составляет 4805,18 кв. м., в то время как в соответствии с муниципальным контрактом должна составлять 4929,7м2. Таким образом, оказались не заасфальтированными 124,52 кв. м. покрытия. Работы по ремонту покрытия на мостах проводило ООО «ДорСтройСервис».

Результаты испытаний направлены в прокуратуру Пскова для принятия дальнейших решений.