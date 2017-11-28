Проект бюджета Псковской области на 2018 год поддержал комитет ПОС по законодательству

11:53, 29 ноября 2017, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания одобрил проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и рекомендовал принять документ в первом чтении на ближайшей сессии 30 ноября. Об этом с заседания комитета передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Основные параметры доходов региональной казны в следующем году определены в размере 24,05 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах – 23,94 млрд и 24,38 млрд рублей соответственно. Налоговые и неналоговые поступления в 2018 году ожидаются в размере 17,15 млрд рублей, в 2019 - 17,55 млрд рублей и 18,02 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, запланированы безвозмездные поступления из федерального бюджета – на 2018 год первоначально обозначена сумма 6,9 млрд рублей, однако эта цифра не окончательная. В связи с тем, что сначала из федерального бюджета распределяется только часть целевых межбюджетных трансфертов, в течение следующего года объём субсидий увеличится на 2,13 млрд рублей.

Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,41 млрд рублей, в 2019 – 23,7 млрд рублей, в 2020 году – 23,87 млрд рублей. В 2018 году дефицит составит 365 млн рублей - это 2,1% от общего объема доходов бюджета. В последующие два года бюджет планируется профицитным.

Кроме того, в законопроекте отражена тенденция по сокращению государственного долга региона. Согласно прогнозам к концу 2020 года этот показатель сократится на 10% и составит 86,3%.

Председатель комитета Владимир Ящиков пригласил коллег принять активное участие в работе над бюджетом. Депутат Алексей Севастьянов обратил внимание оппозиции на этот призыв, отметив, что «важно и их мнение».