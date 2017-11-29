Полномочия Госкомитета Псковской области по ЖКХ будут расширены в части капремонта

12:49, 29 ноября 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению поддержали внесение изменений в региональный закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 ноября.

Председатель Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов рассказал, что законопроект предусматривает наделение комитета полномочиями по установлению фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту общего имущества, в том числе, недопуска подрядной организации к проведению таких работ.

Также комитет будет определять невозможность и необходимость оказания услуг, порядок представления собственникам предложений о сроке начала капремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования.