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Общество

Полномочия Госкомитета Псковской области по ЖКХ будут расширены в части капремонта

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению поддержали внесение изменений в региональный закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 ноября.

Председатель Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов рассказал, что законопроект предусматривает наделение комитета полномочиями по установлению фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту общего имущества, в том числе, недопуска подрядной организации к проведению таких работ.

Также комитет будет определять невозможность и необходимость оказания услуг, порядок представления собственникам предложений о сроке начала капремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования.

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