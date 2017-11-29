Положение об избрании глав муниципалитетов изменится в Псковской области

11:46, 29 ноября 2017, ПАИ

В законодательство Псковской области предлагается внести изменения, касающиеся избрания главы муниципального образования. Связано это с приведением региональных законов в соответствие с федеральным, отмечалось на заседании комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению 29 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дело в том, что федеральным законом от 18 июля текущего года были внесены поправки в 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые регулируют сроки избрания главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава, в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования. По новой версии, избрание должно состояться не позднее, чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

Законодательный комитет поддержал документ и рекомендовал принять его на сессии 30 ноября.