0
11:51
Космонавт Сергей Рязанский опубликовал в «Инстаграме» снимок Пскова с борта МКС
20:27
Ремонт двух мостов завершен в Порховском и Стругокрасненском районах
17:10
В псковском драмтеатре празднуют 100-летний юбилей «Псковской правды»
17:09
Началась прямая видеотрансляция празднования 100-летия «Псковской правды» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
16:14
Юбилей «Псковской правды» ПАИ покажет в прямом эфире
15:31
Начался ПАИ-live с Ольгой Милонаец (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:23
Военно-патриотический клуб «Допризывник» пополнил список претендентов на «Народное признание - 2017»
Еще новости
Общество

Положение об избрании глав муниципалитетов изменится в Псковской области

В законодательство Псковской области предлагается внести изменения, касающиеся избрания главы муниципального образования. Связано это с приведением региональных законов в соответствие с федеральным, отмечалось на заседании комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению 29 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дело в том, что федеральным законом от 18 июля текущего года  были внесены поправки в 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые регулируют сроки избрания главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава, в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования. По новой версии, избрание должно состояться не позднее, чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

Законодательный комитет поддержал документ и рекомендовал принять его на сессии 30 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Космонавт Сергей Рязанский опубликовал в «Инстаграме» снимок Пскова с борта МКС
29 ноября 2017
Космонавт Сергей Рязанский опубликовал в «Инстаграме» снимок Пскова с борта МКС
Ремонт двух мостов завершен в Порховском и Стругокрасненском районах
28 ноября 2017
Ремонт двух мостов завершен в Порховском и Стругокрасненском районах
В псковском драмтеатре празднуют 100-летний юбилей «Псковской правды»
28 ноября 2017
В псковском драмтеатре празднуют 100-летний юбилей «Псковской правды» 3
Началась прямая видеотрансляция празднования 100-летия «Псковской правды» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
28 ноября 2017
Началась прямая видеотрансляция празднования 100-летия «Псковской правды» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Юбилей «Псковской правды» ПАИ покажет в прямом эфире
28 ноября 2017
Юбилей «Псковской правды» ПАИ покажет в прямом эфире 2
Начался ПАИ-live с Ольгой Милонаец (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
28 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Ольгой Милонаец (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Военно-патриотический клуб «Допризывник» пополнил список претендентов на «Народное признание - 2017»
28 ноября 2017
Военно-патриотический клуб «Допризывник» пополнил список претендентов на «Народное признание - 2017»
Заявка победительницы «Мисс Псков - 2017» направлена в оргкометит конкурса «Мисс России»
28 ноября 2017
Заявка победительницы «Мисс Псков - 2017» направлена в оргкометит конкурса «Мисс России» 1

Идет загрузка...