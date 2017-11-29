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Космонавт Сергей Рязанский опубликовал в «Инстаграме» снимок Пскова с борта МКС

Герой России, лётчик-космонавт Сергей Рязанский опубликовал в своём «Инстаграме» снимок Пскова с борта Международной космической станции (МКС).

Фотографию он сопроводил текстом: «Псков – один из древнейших городов России, и по сей день в нем сохранились старинные соборы и стены древней крепости, первыми принимавшие на себя удары иноземцев».

Помимо жилых городских построек на снимке можно разглядеть реку Великую, её устье при впадении в Псковское озеро и часть самого озера.

Добавим, что Сергей Рязанский в качестве командира экипажа космического корабля «Союз МС-05» и экипажа Международной космической станции по программе основных космических экспедиций МКС-53/53 стартовал с космодрома Байконур 28 июля 2017 года.

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