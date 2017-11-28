0
23:05
Михаил Ведерников: Молодежное предпринимательство должно стать точкой роста экономики Псковской области
21:40
Михаил Ведерников провел бюджетную консультацию с руководителем фракции «Яблоко» в Псковской области
15:12
Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило наивысший уровень надежности компании «ВТБ Страхование»
12:48
Михаил Ведерников начал консультации по бюджету с фракциями Псковского областного Собрания
11:19
Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
09:56
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30
21:30
В Псковскую область не пропустили 19 тонн греческих киви, следовавших в Казахстан
Еще новости
  • Коротко
Экономика

Псковская область защитила перед Минэкономразвития комплексный проект развития малого и среднего предпринимательства

Делегация Псковской области приняла участие в работе 7-й Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства». Мероприятие состоялось в Челябинске.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в рамках конференции председатель областного Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев успешно защитил перед комиссией Минэкономразвития России «Комплексный проект развития малого и среднего предпринимательства Псковской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов». Его реализация позволит не только получить субсидию из федерального бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства, но и внедрить в рамках проектного подхода в Псковском регионе ряд рекомендуемых механизмов поддержки МСП.

Кроме того, члены делегации региона обсудили направления поддержки малого и среднего бизнеса в ходе работы четырех секций: «Открывай», «Сопровождай», «Развивай», «Производи» и сессии по отработке стандарта деятельности Центров инноваций социальной сферы и созданию типовых планов действий.

«Секция «Открывай» была посвящена рассмотрению механизмов содействия стартапам, коммерциализации технологических инициатив школьников и студентов, расширению функционала бизнес-инкубирования. Данные механизмы реализуются в рамках федеральной программы «Ты — предприниматель» для молодежи, а также через деятельность Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), инновационных бизнес-инкубаторов, и направлены на рост числа предпринимателей, впервые создающих бизнес, оказание им образовательной, информационной поддержки, услуг по предоставлению оборудования для инновационного творчества, консультаций высокопрофессиональных специалистов и тренеров. Информация, полученная в ходе секции, будет использована при рассмотрении возможностей создания ЦМИТ в Псковской области, реформирования деятельности бизнес-инкубаторов. Кроме того, в рамках секции была представлена платформа знаний и сервисов для бизнеса «Деловая среда», созданная ПАО «Сбербанк» совместно с Минэкономразвития России — чрезвычайно полезный ресурс не только для начинающих предпринимателей, но и для действующего бизнеса, нацеленного на развитие», — рассказала начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства регионального Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Татьяна Яковлева.

«На секции «Сопровождай» обсуждалось развитие системы многофункциональных центров оказания услуг для бизнеса (МФЦ для бизнеса) и Центров оказания услуг (ЦОУ), рассматривались успешные практики внедрения МФЦ для бизнеса в регионах. Работа в командах на секции была посвящена формированию перечня государственных, муниципальных и иных услуг, предоставление которых должно осуществляться в МФЦ для бизнеса и ЦОУ. Кроме того, рассматривался вопрос монетизации услуг для бизнеса в рамках ЦОУ и МФЦ для бизнеса и выход объектов инфраструктуры поддержки на самоокупаемость. Необходимость создания в каждом регионе «единого окна» для бизнеса — приоритет деятельности по развитию МСП в регионах на 2018–2020 годы», — отметила специалист Фонда гарантий и развития предпринимательства региона Ирина Пинчук.

Директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова работала в рамках секции «Развивай», где были рассмотрены вопросы регулирования деятельности региональных гарантийных организаций (РГО) и микрофинансовых организаций (МФО). «В работе секции приняли участие представители Минэкономразвития РФ, Центробанка РФ, которые постарались ответить на вопросы представителей региональных РГО и МФО, выслушали комментарии, предложения и пожелания по изменению нормативной документации, которая регламентирует деятельность по предоставлению микрозаймов и поручительств по кредитам банков. Отдельное внимание было уделено нововведениям, которые ждут региональные институты поддержки в 2018 году. Одним из основных является то, что в 2018 году каждой РГО Корпорацией МСП будет присвоен рейтинг на основе качественных и количественных показателей, отдельно по каждой РГО будет приниматься решение об альтернативной докапитализации. Особое внимание было уделено деятельности МФО, где рекомендовалось региональным микрофинансовым организациям перенимать опыт коммерческих МФО в целях увеличения своего дохода и более эффективного существования на кредитном рынке» — сказала она.

«На секции «Производи» были представлены успешные практики работы инжиниринговых центров, созданных два-три года назад. Удалось обсудить наиболее часто допускаемых ошибках при оформлении отчетной документации деятельности Центров инжиниринга и презентовать работу сайта Инжинирингового центра Псковской области, поделиться опытом предоставления платных инжиниринговых услуг» — подчеркнул директор Инижиниринговый центра региона Михаил Донченко.

«В рамках работы сессии были предварительно определены типовые услуги, которые должны оказываться Центрами инноваций социальной сферы субъектам МСП на бесплатной и платной основе (в русле тренда на самоокупаемость деятельности организаций инфраструктуры), определены типовые ключевые показатели эффективности», - сообщила директор Центра инноваций социальной сферы региона Светлана Седунова.

Не в каждой развитой стране в настоящий момент есть инструментарий поддержки субъектов МСР, созданный сегодня в России, подчеркнул статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев. По его мнению, сейчас важно, чтобы все созданные элементы работали комплексно и эффективно, и чтобы бизнес чувствовал клиентоориентированность госсистемы поддержки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников: Молодежное предпринимательство должно стать точкой роста экономики Псковской области
28 ноября 2017
Михаил Ведерников: Молодежное предпринимательство должно стать точкой роста экономики Псковской области
Михаил Ведерников провел бюджетную консультацию с руководителем фракции «Яблоко» в Псковской области
28 ноября 2017
Михаил Ведерников провел бюджетную консультацию с руководителем фракции «Яблоко» в Псковской области
Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило наивысший уровень надежности компании «ВТБ Страхование»
28 ноября 2017
Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило наивысший уровень надежности компании «ВТБ Страхование»
Михаил Ведерников начал консультации по бюджету с фракциями Псковского областного Собрания
28 ноября 2017
Михаил Ведерников начал консультации по бюджету с фракциями Псковского областного Собрания
Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
28 ноября 2017
Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30
28 ноября 2017
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30 2
В Псковскую область не пропустили 19 тонн греческих киви, следовавших в Казахстан
27 ноября 2017
В Псковскую область не пропустили 19 тонн греческих киви, следовавших в Казахстан
30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино»
23 ноября 2017
30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино» 1

Идет загрузка...