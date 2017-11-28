Псковская область защитила перед Минэкономразвития комплексный проект развития малого и среднего предпринимательства

12:06, 29 ноября 2017, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в работе 7-й Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства». Мероприятие состоялось в Челябинске.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в рамках конференции председатель областного Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев успешно защитил перед комиссией Минэкономразвития России «Комплексный проект развития малого и среднего предпринимательства Псковской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов». Его реализация позволит не только получить субсидию из федерального бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства, но и внедрить в рамках проектного подхода в Псковском регионе ряд рекомендуемых механизмов поддержки МСП.

Кроме того, члены делегации региона обсудили направления поддержки малого и среднего бизнеса в ходе работы четырех секций: «Открывай», «Сопровождай», «Развивай», «Производи» и сессии по отработке стандарта деятельности Центров инноваций социальной сферы и созданию типовых планов действий.

«Секция «Открывай» была посвящена рассмотрению механизмов содействия стартапам, коммерциализации технологических инициатив школьников и студентов, расширению функционала бизнес-инкубирования. Данные механизмы реализуются в рамках федеральной программы «Ты — предприниматель» для молодежи, а также через деятельность Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), инновационных бизнес-инкубаторов, и направлены на рост числа предпринимателей, впервые создающих бизнес, оказание им образовательной, информационной поддержки, услуг по предоставлению оборудования для инновационного творчества, консультаций высокопрофессиональных специалистов и тренеров. Информация, полученная в ходе секции, будет использована при рассмотрении возможностей создания ЦМИТ в Псковской области, реформирования деятельности бизнес-инкубаторов. Кроме того, в рамках секции была представлена платформа знаний и сервисов для бизнеса «Деловая среда», созданная ПАО «Сбербанк» совместно с Минэкономразвития России — чрезвычайно полезный ресурс не только для начинающих предпринимателей, но и для действующего бизнеса, нацеленного на развитие», — рассказала начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства регионального Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Татьяна Яковлева.

«На секции «Сопровождай» обсуждалось развитие системы многофункциональных центров оказания услуг для бизнеса (МФЦ для бизнеса) и Центров оказания услуг (ЦОУ), рассматривались успешные практики внедрения МФЦ для бизнеса в регионах. Работа в командах на секции была посвящена формированию перечня государственных, муниципальных и иных услуг, предоставление которых должно осуществляться в МФЦ для бизнеса и ЦОУ. Кроме того, рассматривался вопрос монетизации услуг для бизнеса в рамках ЦОУ и МФЦ для бизнеса и выход объектов инфраструктуры поддержки на самоокупаемость. Необходимость создания в каждом регионе «единого окна» для бизнеса — приоритет деятельности по развитию МСП в регионах на 2018–2020 годы», — отметила специалист Фонда гарантий и развития предпринимательства региона Ирина Пинчук.

Директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова работала в рамках секции «Развивай», где были рассмотрены вопросы регулирования деятельности региональных гарантийных организаций (РГО) и микрофинансовых организаций (МФО). «В работе секции приняли участие представители Минэкономразвития РФ, Центробанка РФ, которые постарались ответить на вопросы представителей региональных РГО и МФО, выслушали комментарии, предложения и пожелания по изменению нормативной документации, которая регламентирует деятельность по предоставлению микрозаймов и поручительств по кредитам банков. Отдельное внимание было уделено нововведениям, которые ждут региональные институты поддержки в 2018 году. Одним из основных является то, что в 2018 году каждой РГО Корпорацией МСП будет присвоен рейтинг на основе качественных и количественных показателей, отдельно по каждой РГО будет приниматься решение об альтернативной докапитализации. Особое внимание было уделено деятельности МФО, где рекомендовалось региональным микрофинансовым организациям перенимать опыт коммерческих МФО в целях увеличения своего дохода и более эффективного существования на кредитном рынке» — сказала она.

«На секции «Производи» были представлены успешные практики работы инжиниринговых центров, созданных два-три года назад. Удалось обсудить наиболее часто допускаемых ошибках при оформлении отчетной документации деятельности Центров инжиниринга и презентовать работу сайта Инжинирингового центра Псковской области, поделиться опытом предоставления платных инжиниринговых услуг» — подчеркнул директор Инижиниринговый центра региона Михаил Донченко.

«В рамках работы сессии были предварительно определены типовые услуги, которые должны оказываться Центрами инноваций социальной сферы субъектам МСП на бесплатной и платной основе (в русле тренда на самоокупаемость деятельности организаций инфраструктуры), определены типовые ключевые показатели эффективности», - сообщила директор Центра инноваций социальной сферы региона Светлана Седунова.

Не в каждой развитой стране в настоящий момент есть инструментарий поддержки субъектов МСР, созданный сегодня в России, подчеркнул статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев. По его мнению, сейчас важно, чтобы все созданные элементы работали комплексно и эффективно, и чтобы бизнес чувствовал клиентоориентированность госсистемы поддержки.