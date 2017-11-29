Самовар, антикварные книги и пистолет передала Минкульту Псковская таможня

12:17, 29 ноября 2017, ПАИ

Псковская таможня передала в Управление Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу антикварные книги, антикварное оружие и самовар, признанный культурной ценностью, для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством РФ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе таможни, в 2016 году на таможенном посту МАПП Бурачки (российско-латвийская граница) было пресечено незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза пяти книг XIX и XX веков издания. Все они имеют удовлетворительное состояние, изданы на иностранном языке в 1840, 1912, 1914 годах, в переплетах, обтянутых кожей. По заключению экспертизы, все книги относятся к культурным ценностям как печатные издания, созданные более 100 лет назад, и подпадают под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

На таможенном посту МАПП Куничина Гора (российско-эстонская граница) сотрудники таможни пресекли вывоз самовара с таможенной территории Евразийского экономического союза. По заключению эксперта, он был произведён на фабрике Василия Кондратьевича Горнина в Туле в конце XIX – начале XX веков, имеет удовлетворительную сохранность. Самовар, созданный более 100 лет назад, относится к культурным ценностям и подпадает под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Старинный кремневый пистолет на деревянной ручке с металлическими накладками из металла желтого цвета был обнаружен на таможенном посту ЖДПП Посинь (российско-латвийская граница) в 2016 году у гражданина России, который вёл его в ручной клади из Латвии. По результатам проведенной экспертизы дульнозарядный солдатский пистолет с капсюльным замком образца 1848 года, калибра 13 мм. с наибольшей долей вероятности был произведен на Ижевском оружейном заводе. Пистолет подвергался переделке, несмотря на это имеет удовлетворительное состояние. Пистолет относится к культурным ценностям, как антикварное оружие и подпадает под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Суд рассмотрел дела в отношении граждан, которые перемещали товары через таможенную границу Евразийского экономического союза, признал их виновными и назначил наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения.