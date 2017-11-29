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Общество

Наказание за нарушение правил благоустройства планируется ужесточить в Псковской области

29 ноября на заседании комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению был рассмотрен  законопроект о внесении изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, документ предусматривает ужесточение наказания за нарушение правил благоустройства в населённых пунктах.  В частности, предполагается двукратное увеличение штрафов за такое правонарушение.

В пояснительной записке отмечается, что решение о внесении изменений в законодательство области принято согласно постановлению Правительства РФ  «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды». В текущем году Псковская область является получателем этих  субсидий, их общая сумма составила 130 млн рублей.

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