Наказание за нарушение правил благоустройства планируется ужесточить в Псковской области

12:24, 29 ноября 2017, ПАИ

29 ноября на заседании комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению был рассмотрен законопроект о внесении изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, документ предусматривает ужесточение наказания за нарушение правил благоустройства в населённых пунктах. В частности, предполагается двукратное увеличение штрафов за такое правонарушение.

В пояснительной записке отмечается, что решение о внесении изменений в законодательство области принято согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды». В текущем году Псковская область является получателем этих субсидий, их общая сумма составила 130 млн рублей.