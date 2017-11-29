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Общество

В рамках «Щедрого вторника» будут собраны деньги на ёлки для школ Палкинского района

1 декабря, в рамках акции «Щедрый вторник», в посёлке Палкино в отремонтированном Центре досуга пройдет благотворительная экологическая ярмарка, средства от которой пойдут на закупку искусственных елок для замены настоящих в учреждениях образования. Об этом заявила общественный активист Наталья Плявинская сегодня, 29 ноября, на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Плявинской, оператором сбора средств станет организация «Добрый город». Первую из пяти елок планируют заменить в Палкинской школе, а затем - и во всех районных школах. В рамках ярмарки состоится концерт.

Председатель совета фонда «Добрый город» Семен Никонов рассказал, что международная акция «Щедрый вторник» была придумана в 2002 году, а Россия участвует в ней только второй год.

«Наша землячка Юлия Пересильд тоже присоединилась к акции и сообщила о том, что помогает фонду «Галчонок». Люди видят, что медийные люди поддерживают благотворительность через фонды, поэтому и сами приходят в благотворительность», - добавил Семен Никонов.

Фото из аккаунта Юлии Пересильд в соцсети «Инстаграм»

По его словам, необходимо отходить от «спонтанной благотворительности», и жертвовать в благотворительные фонды. В этом случае, как отметил Семен Никонов, есть возможность поинтересоваться, на что направлены деньги.

Семен Никонов также подчеркнул, что количество пожертвований в день акции увеличивается многократно. Он также сообщил, что в ТРК «Акваполис» вчера была анонсирована акция «Дерево детских желаний».

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