Псковичи охотнее жертвуют на детей и животных, чем на стариков

12:34, 29 ноября 2017, ПАИ

Жители Псковской области чаще всего жертвуют на лечение или реабилитацию больных детей, на втором месте – животные. Об этом заявил председатель Совета Фонда «Добрый город» Семён Никонов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», которая была посвящена акции #щедрыйвторник, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Старикам как-то не очень помогают, это у нас провисает», - отметил Семён Никонов.

Он уверен, что у псковичей нет понимания, почему нужно помогать старикам. «А им нужно помогать, чтобы они могли разнообразить свой досуг, заняться творчеством, путешествовать», - заключил общественник.