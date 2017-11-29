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Общество

Псковичи охотнее жертвуют на детей и животных, чем на стариков

Жители Псковской области чаще всего жертвуют на лечение или реабилитацию больных детей, на втором месте – животные. Об этом заявил председатель Совета Фонда «Добрый город» Семён Никонов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», которая была посвящена акции #щедрыйвторник, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Старикам как-то не очень помогают, это у нас провисает», - отметил Семён Никонов.

Он уверен, что у псковичей нет понимания, почему нужно помогать старикам. «А им нужно помогать, чтобы они могли разнообразить свой досуг, заняться творчеством, путешествовать», - заключил общественник.

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