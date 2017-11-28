РСХБ улучшил условия рефинансирования потребительских кредитов

12:40, 29 ноября 2017, ПАИ

Россельхозбанк объявляет об изменении условий рефинансирования потребительских кредитов. В частности, теперь по условиям продукта можно получить кредит до 3 млн рублей на срок до 7 лет без обеспечения и объединить до 3 кредитов разных банков в один, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Для удобства клиентов банк расширил цели использования кредита – появилась возможность рефинансировать не только действующие потребительские займы, но также автокредиты и задолженности по кредитным картам. Часть кредита можно направить не только на цели рефинансирования, но и получить наличными, и потратить их на любые цели.

Процентные ставки по программе «Потребительский кредит на рефинансирование» составляют от 11,5% годовых*. Получить более подробную информацию об условиях продуктов РСХБ можно на официальном сайте банка.

* Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.