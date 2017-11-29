Поправки в документы об утверждении охранных зон трёх объектов культурного наследия в Пскове одобрили депутаты

12:54, 29 ноября 2017, ПАИ

Поправки в документы об утверждении охранных зон трёх объектов культурного наследия в Пскове одобрил комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 ноября.

Депутаты поддержали внесение изменений в приложение 1 к постановлению областного Собрания депутатов «Об утверждении границ объединенной зоны охраны, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон объектов культурного наследия регионального значения», связанные с ошибками при кадастровом учёте.

Изменения коснутся зданий на улице Речной, 14 и 14а, дома на Рижском проспекте, 7.