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Общество

Поправки в документы об утверждении охранных зон трёх объектов культурного наследия в Пскове одобрили депутаты

Поправки в документы об утверждении охранных зон трёх объектов культурного наследия в Пскове одобрил комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 ноября.

Депутаты поддержали внесение изменений в приложение 1 к постановлению областного Собрания депутатов «Об утверждении границ объединенной зоны охраны, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон объектов культурного наследия регионального значения», связанные с ошибками при кадастровом учёте.

Изменения коснутся зданий на улице Речной, 14 и 14а, дома на Рижском проспекте, 7.

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