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Экономика

Межбюджетные отношения будут усовершенствованы в Псковской области

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению поддержали внесение изменений в региональный закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 ноября, документ разработан в связи с совершенствованием межбюджетных отношений в регионе и формированием проекта областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В частности, статья 1 дополняется формой межбюджетных трансфертов - субвенции федеральному бюджету из областного бюджета. С 1 января 2018 года передаются субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Также закон дополняется приложением 18 «Порядок расчета дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации».

Приложение 7 излагается в новой редакции в связи с изменением численности глав администраций муниципальных районов в соответствии с Законом области «О статусе главы муниципального образования» после выборов в Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском и Пыталовском районах.

Приложение 7.1 излагается в новой редакции в связи с дополнением расходами на решение органами местного самоуправления вопросов поселения на межселенной территории.

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