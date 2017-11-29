Андрей Турчак и Александр Братчиков расстанутся с мандатами депутатов Псковского облсобрания

13:04, 29 ноября 2017, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению одобрил досрочное прекращение полномочий депутатов Александра Братчикова и Андрея Турчака. Об этом с заседания комитета 29 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета Владимир Яников напомнил, что оба парламентария «переходят на новые должности, более солидные».

Напомним, Александр Братчиков вчера, 28 ноября, был избран на пост главы администрации Пскова, а Андрей Турчак стал членом Совета Федерации от Псковской области и получил должность вице-спикера верхней палаты парламента.