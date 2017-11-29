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Два года ограничения свободы получил экс-сотрудник сотовой компании в Пскове за нарушение тайны телефонных переговоров

В Пскове бывший старший инженер по эксплуатации систем коммутации одной из сотовых компаний признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 138 УК РФ  (нарушение тайны телефонных переговоров, с использованием своего служебного положения) и статьёй 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Как сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области, в  2015 году злоумышленник, обладая в силу занимаемой должности правом пользоваться в служебных целях ресурсами и техническими средствами одного из операторов сотовой связи, осуществил неправомерный доступ к детализации телефонных соединений 14 абонентов и ознакомился с информацией об их входящих и исходящих соединениях.

Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

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