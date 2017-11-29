0
09:39
Штраф в 45 тысяч заплатит за липовые бумаги о ремонтах дорог экс-глава администрации Печорского района
22:05
Стас Михайлов о «заминировавших» Псковскую филармонию «телефонных террористах»: Надеюсь, Бог этих людей рассудит (ВИДЕО)
20:22
Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
11:55
В Пскове погиб восьмиклассник
16:26
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове
15:51
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
22:07
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
Еще новости
Происшествия

Убивший жену и маленькую дочь пскович отправится на принудительное лечение

47-летний пскович, убивший жену и маленькую дочь, отправится на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Установлено, что в ночь на 10 ноября 2016 года в деревне Середка Псковского района глава семейства на почве внезапно возникшей неприязни разбил закрепленное на стене зеркало и нанес его осколками своей 40-летней супруге, а также 6-летней дочери не менее 39 ударов в область лиц и шеи. В результате массивной кровопотери женщина и девочка скончались на месте преступления.

Согласно заключению проведенной в ходе следствия психиатрической судебной экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость. Решением Псковского районного суда в отношении него применены принудительные меры медицинского характера.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Штраф в 45 тысяч заплатит за липовые бумаги о ремонтах дорог экс-глава администрации Печорского района
29 ноября 2017
Штраф в 45 тысяч заплатит за липовые бумаги о ремонтах дорог экс-глава администрации Печорского района 4
Стас Михайлов о «заминировавших» Псковскую филармонию «телефонных террористах»: Надеюсь, Бог этих людей рассудит (ВИДЕО)
27 ноября 2017
Стас Михайлов о «заминировавших» Псковскую филармонию «телефонных террористах»: Надеюсь, Бог этих людей рассудит (ВИДЕО)
Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
27 ноября 2017
Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
В Пскове погиб восьмиклассник
23 ноября 2017
В Пскове погиб восьмиклассник 10
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове
21 ноября 2017
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове 3
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
21 ноября 2017
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия 2
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
20 ноября 2017
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
20 ноября 2017
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода

Идет загрузка...