Убивший жену и маленькую дочь пскович отправится на принудительное лечение

13:06, 29 ноября 2017, ПАИ

47-летний пскович, убивший жену и маленькую дочь, отправится на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Установлено, что в ночь на 10 ноября 2016 года в деревне Середка Псковского района глава семейства на почве внезапно возникшей неприязни разбил закрепленное на стене зеркало и нанес его осколками своей 40-летней супруге, а также 6-летней дочери не менее 39 ударов в область лиц и шеи. В результате массивной кровопотери женщина и девочка скончались на месте преступления.

Согласно заключению проведенной в ходе следствия психиатрической судебной экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость. Решением Псковского районного суда в отношении него применены принудительные меры медицинского характера.