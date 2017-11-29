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Общество

Около 200 млн рублей требуется на обустройство для инвалидов Городского культурного центра в Пскове

На адаптацию Городского культурного центра Пскова для инвалидов требуется около 200 млн. рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 29 ноября, заявила начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по ее словам, средства необходимы для установки входных групп для инвалидов, установки дверей и оборудования лестниц.

«Мы хотим, конечно, привлечь максимальное количество денежных средств, чтобы сделать город комфортным не только для инвалидов, но и для всех остальных жителей. Мы также рассчитываем на привлечение внебюджетных источников», - рассказала Кристина Кобызь.

Она также отметила, что в следующем году, совместно с организацией «Чудской проект», планируется оборудовать для инвалидов исторический центр Пскова.

«Где-то нужно понизить уровень бордюрного камня, где-то поменять освещение. В амфитеатре можно установить «стопы», например, чтобы колясочники смогли также присутствовать на мероприятиях там. Также можно уложить для незрячих тактильную плитку», - отметила Кристина Кобызь.

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