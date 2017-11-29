0
17:18
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
16:48
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
15:54
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
14:12
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
13:43
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
13:20
«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове
13:11
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ, ЧАСТЬ 3)
Еще новости
Общество

53 объекта адаптированы для инвалидов в Пскове

В Пскове в рамках проекта «Доступная среда» 53 объекта адаптированы для инвалидов. Об этом сообщила заместитель начальника Отдела социальной поддержки отдельных категорий граждан Главного госуправления соцзащиты населения Псковской области Мария Краснослабодцева на пресс-конференции 29 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На данный момент на реализацию мероприятий программы заложены 89,6 млн рублей, из них 35 млн – из областного бюджета. Мария Краснослободцева отметила, что в 2030 году предусмотрена полная реализация запланированных программ.

Также в программу планируется включить ещё 21 объект в 2018 году, в Минтруд отправлена заявка на выделение 15,5 млн рублей из федерального бюджета и 2 млн - из областного.

В частности, по словам Марии Краснослабодцевой, в Великолукской межрайонной больнице будет переоборудована входная группа с учетом потребностей инвалидов. На 11 парковках появятся специально отведенные места для лиц с ограниченными возможностями. В спортшколе «Экспресс» в Великих Луках будет переоборудована входная группа, а также туалеты.

1 млн 275 тыс. рублей будут направлены на доступность транспорта, в автобусы планируется приобрести специальные таблички для незрячих, индукционные петли с шрифтом Брайля.

План на 2018 год еще формируется, заключила спикер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
29 ноября 2017
Андрей Турчак проведет прием граждан 30 ноября в Пскове
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
29 ноября 2017
По итогам пятилетки Псковская область стала лидером в аграрном производстве в России
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
29 ноября 2017
Увеличение взносов на капремонт согласовал комитет по АПК Псковского облсобрания
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
29 ноября 2017
Михаил Ведерников рассказал, в чем видит специфику Псковской области
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
29 ноября 2017
Региональные власти хотят провести в Псковской области Форум СМИ Северо-Запада
«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове
29 ноября 2017
«Убитые дороги»: Результаты проб ставят под сомнение качество ремонта некоторых улиц в Пскове 1
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ, ЧАСТЬ 3)
29 ноября 2017
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ, ЧАСТЬ 3)
100 лет «Псковской правде» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 ноября 2017
100 лет «Псковской правде» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...