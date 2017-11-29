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Экономика

Михаил Ведерников «вселил надежды» в псковских коммунистов

29 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников продолжил консультации с фракциями Псковского областного Собрания депутатов по проекту закона об областном бюджете на 2018 год и плановый двухлетний период. Очередная встреча прошла с представителями фракции КПРФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников обозначил основные подходы формирования регионального бюджета, рассказал об изменениях основных параметров и о дополнительных средствах в размере 2 млрд рублей, которые удалось привлечь благодаря работе с федеральными министерствами и ведомствами и поддержке субъектов РФ президентом Владимиром Путиным.

После вступительного слова врио главы региона общение с депутатами фракции КПРФ продолжилось в режиме «вопрос-ответ».

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Дуля поинтересовался подвижками в вопросе сокращения государственного долга, положительно оценив работу областных властей над уменьшением доли коммерческих кредитов. Михаил Ведерников ответил, что в проекте бюджета запланировано сокращение госдолга на 250 млн рублей в 2018 и 2019 годах, а в 2020 году — на 500 млн рублей. Таким образом, к 2020 году государственный долг Псковской области сократится на 10%.

Руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко спросил, будут ли сохранены в следующем году все существующие пригородные поезда. «Ни одно направление ликвидировано не будет. Мы ведем переговоры с железнодорожными компаниями-перевозчиками о подписании не однолетнего, а трехлетнего контракта», — уточнил заместитель губернатора Александр Кузнецов.

Руководитель фракции Петр Алексеенко также поднял вопрос экологии, в частности, рекультивации городской свалки в Пскове и состояния склада устаревших пестицидов в Палкинском районе. Вице-губернатор Александр Кузнецов напомнил, что 1 января следующего года городская свалка будет закрыта, и все отходы будут проходить полную сортировку, а затем направляться на действующие полигоны области. Рекультивацию планируется провести в течение трех лет. Что касается склада пестицидов, то на сегодняшний день, по его словам, место хранения оборудовано надлежащим образом и не представляет опасности для жителей.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросу качества медицинских услуг.  Виктор Дуля сообщил, что по информации жителей Печор, в районной поликлинике закрылся дневной стационар. Михаил Ведерников поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой в ближайшее время лично выехать на место для проверки информации и доложить о ситуации в медучреждении.

По окончании встречи депутат Анатолий Копосов отметил, что коммунисты довольны встречей, они получили развернутые ответы на свои вопросы. «Определенные положительные надежды Михаил Юрьевич в нас вселил, особенно с учетом того, что он договорился об увеличении выделения средств в текущем и будущем году по замене коммерческих кредитов бюджетными», — сказал он.

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