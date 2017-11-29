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Общество

Марина Борисенкова: Город преображается, но очень медленно

«Город преображается, но очень медленно. В области ситуация, конечно, еще медленнее меняется, чем в областном центре», - заявила депутат Псковского областного Собрания, куратор проекта «Единая страна. Доступная среда» Марина Борисенкова на пресс-конференции, сегодня, 29 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, программа «Доступная среда» реализуется с 2011 года, но только в этом году, когда она завершается, «все активизировались». Объекты, которые реконструируются, стараются привести в соответствие с нормами для доступности маломобильных групп населения. Марина Борисенкова подчеркнула, что иногда мешают сами здания, их планировка. Именно поэтому, отметила она, процесс движется медленно.

«Например, комплекс «Европа» уже строился с доступностью для инвалидов. Проблема есть в том, что мы можем привести в соответствие памятники культуры, но собственники жилья не могут привести в соответствие свои дома, сделать их доступными. Мы будем, конечно, стараться двигаться в этом направлении», - рассказала Марина Борисенкова.

Председатель Псковского отделения Всероссийского общества слепых Светлана Ивановна рассказала, что в Пскове все магазины оборудованы стеклянными дверьми, а для незрячих необходимо наклеить на них желтый кружок или желтую полоску.

По ее словам, в городских поликлиниках номера кабинетов на дверях и информация на стойке регистратуры написаны слишком маленьким шрифтом, и только псковская поликлиника №3 идеально приспособлена для инвалидов.

Кроме того, Светлана Иванова предложила установить на городских автобусных остановках и вокзалах динамики для объявления прибытия автобусов и номеров маршрутов.

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