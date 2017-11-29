Врио губернатора Псковской области: Самый популярный вопрос после назначения – знал ли я о нем заранее

13:39, 29 ноября 2017, ПАИ

«Самый популярный вопрос после назначения – знал ли я о нем заранее», - рассказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в интервью порталу «Кавказ сегодня».

«Честно, я уехал из Калининграда на неделю с небольшим, чтобы пройти обучение в рамках повышения квалификации. Планировал вернуться с новыми знаниями для работы, а вернулся в новом статусе за вещами», - сообщил он..

По словам Михаила Ведерникова, он «понимал, что грядут перемены, но не ждал их так скоро и совсем не мог представить, что буду работать именно в Псковской области».

«Впрочем, неизвестность меня не пугает, наоборот, я сторонник того, что привычные нам вещи иногда важно оценить свежим взглядом», - резюмировал врио губернатора.

Напомним, Михаил Ведерников был назначен врио губернатора указом президента РФ от 12 октября. До этого он занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе, курирующего Калининградскую область. А еще ранее – являлся заместителем полпреда с Северо-кавказском федеральном округе.