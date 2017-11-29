ЦИК презентовал визуальную концепцию избирательной кампании президента России

14:26, 29 ноября 2017, ПАИ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании 29 ноября презентовала визуальную концепцию избирательной кампании президента России в 2018 году. Она будет использована при подготовке и проведении выборов с момента старта избирательной кампании, сообщает «Парламентская газета».

Издание также сообщает, что ранее ЦИК провела конкурс на создание информационной концепции выборов президента. Победила компания «ИМА-консалтинг», на один голос отстала компания «Михайлов и партнёры», сделавшая в своей концепции акцент на распространении информации. В итоге было принято решение пригласить для сопровождения предвыборной гонки обе компании. «Михайлов и партнёры» займутся продвижением информационных предвыборных материалов в интернете.

«Каждый гражданин России, где бы он ни находился, должен знать о том, что проходят выборы, — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. — От того, насколько эффективно мы сработаем, насколько мы доведём информацию о предстоящих выборах до избирателей, во многом зависит целый ряд факторов: пойдут люди на выборы или не пойдут. И это один из важных факторов, который может повлиять естественным образом на явку».

По её словам, своевременное информирование о выборах является неотъемлемым правом граждан. Элла Панфилова добавила, что человек, владеющий информацией в полном объёме, способен принять взвешенное и обдуманное решение.

Отметим, что в режиме видеоконференц связи заседании ЦИК приняли участие сотрудники Избирательной комиссии Псковской области, члены ТИК Псковского района и Пскова.